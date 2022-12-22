HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çorum'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde intihar etti

Çorum'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde intihar etti

22.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da hakkında uzaklaştırma kararı verilen Erhan Sezer (44), boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Sezer, 2 el havaya ateş etmesinin ardından canına kıydı. Sezer, başına tabanca ile ateş ederek intihar etti.

Çorum'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde intihar etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Sezer, boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Erhan Sezer, önce tabanca ile 2 el havaya ateş etti, ardından silahı başına doğrultup, tetiğe bastı. Erhan Sezer kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

bosanma-asamasindaki-esinin-evinin-onunde-intihar-etti_1083_dhaphoto4

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Sezer'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

bosanma-asamasindaki-esinin-evinin-onunde-intihar-etti_1083_dhaphoto3

Polis, evde bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalide ile gelini hastanelik eden olay! Kayınvalide ile gelini hastanelik eden olay!
Arsaya ne yapılacağı belli oldu: "Çok şaşırdık"Arsaya ne yapılacağı belli oldu: "Çok şaşırdık"
Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttıDüğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.