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Cosmopolitan Türkiye'ye geri dönüyor!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 10:35
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İkonik dergi Cosmopolitan, dört yıllık bir aranın ardından Ali Tufan Koç ve Dilek Oransal’ın yayıncılık şirketi The Voice Media Company ve Hearst Magazines International iş birliği ile Türkiye'ye geri dönüyor.

Dünyanın en büyük medya platformu Cosmopolitan, 4 yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye dönüyor. Cosmopolitan Türkiye, genç kadınlara ilham veren eğlence, stil, kariyer ve sağlık konularında içerikler sunan, çok platformlu bir marka olarak eylül ayında relansman yapılacak.

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Cosmopolitan Türkiye’nin kurucu ortağı ve yayıncısı Ali Tufan Koç, yeni yayıncılık dönemi hakkında konuşarak, “Topluluk odaklı hikaye anlatımı ve nitelikli bir yayıncılık anlayışıyla 'eğlenceli ve cesur' Cosmo'yu Türkiye'ye geri getirmekten onur duyuyoruz. Genç kadınları ve medyada yeterince temsil edilmeyen diğer grupları savunarak, onların deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşarak, doğrudan onlara hitap eden sesleri öne çıkararak, Cosmopolitan'ın Türkiye'deki çeşitlilik kültürüne katkı sağlamasını amaçlıyoruz” dedi.

Deneyimli gazeteci Işıl Cinmen, derginin genel yayın yönetmeni olarak markanın başında yer alacak. “20'lik” newsletter’ının kurucusu Yasmin Güleç, dijital içerik stratejisi, üyelik modelleri ve topluluk tasarımından sorumlu olacak.

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Hearst Magazines International'ın editoryal ve marka direktörü, kıdemli başkan yardımcısı Kim St. Clair Bodden ise "İkonik Cosmopolitan markasını Türkiye'de yeniden tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve liderlik ekibinin ülke genelindeki Y kuşağı ve Z kuşağı kadınlarıyla bağlantı kurma ve onları ilham verme konusundaki cesur ve dinamik planlarından dolayı oldukça heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

“COSMO: THE LIST” İLE KUTLAYACAK

Relansman sayısı, Cosmopolitan Türkiye'nin ilk "The List" özel baskısını içerecek; bu baskı, 2020-2024 yılları arasında Türkiye kültürünü şekillendiren en etkili, "eğlenceli ve cesur" kadınlarını kutlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
dergi kadın
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