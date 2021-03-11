Çözümü bulun! Acil durumlar karşısında nasıl reaksiyon verirsiniz?

İnsanların birçoğu belgesel izlemeyi tercih ettiğini söyler. Hayvanların doğal hayatlarını televizyon ekranından takip etmek her daim güvenlidir. Vahşi yaşamda bu hayvanlarla karşılaştığınızı hayal etmenizi istiyoruz. Can güvenliğinizi oldukça tehdit eden bu durum karşısında akılcı çözümü bulabilir misiniz? Hayatta kalma becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmenin güvenli bir yolu var. Bu bulmaca işte tam size göre!

Ormanı ve doğal yaşamı keşfe çıktınız. Yanınızda herhangi bir kesici ve delici bir alet ya da bir silah mevcut değil. Tam bu sırada kendinizi öfkeli bir filin karşında buldunuz. Size doğru saldırmak için atak yapıyor. Kendinizi kurtarmak için çabuk davranmalısınız ve sadece önünüzde üç seçenek var. Bu seçeneklerden birincisi filin görür görmez dümdüz bir şekilde kaçmak, ikincisi önünüze çıkan bir ağaca tırmanmak ve üçüncü olarak da karşınızda bulunan tepeye çıkmak...

Kendinizi kurtarmak için hangisini seçerdiniz ve neden?

CEVAP AŞAĞIDA

Kendinize hayatta kalmak için bir çözüm seçmeniz gerektiği için bunu yardım gelene kadar zaman kazanacağınız bir alternatif üzerinde yoğunlaştırmalısınız. Zaman kazanmak adına filin peşinizden gelemeyeceği bir yola yönelmelisiniz.

Filler tepelere tırmanmayı sevmez çünkü çok fazla enerji gerektirir. Karşınıza çıkan tepeyi aştıktan sonra artık güvendesiniz.



