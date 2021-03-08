Hayatta kalma becerinizi test etmek için bu bulmacayı çözün! Çıkış yöntemini bulabilir misiniz?

İster hızla suyla dolan bir odanın içinde ister yanmakta olan bir odanın içine hapsolmuş olsun, hızlı hareket etmelisiniz. Neyse ki, hayatta kalma becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmenin güvenli bir yolu var. Bu bulmaca işte tam size göre!

Kapısı veya penceresi olmayan bir odada mahsur kaldığınızı hayal edin. Aniden, oda suyla dolmaya başlar, her yeri kontrol ettiniz ve suyu kapatmanın bir yolu yok. Yardımın yolda olduğunu biliyorsunuz, ancak en az 5 dakika orada olmayacaklar, tüm oda sular altında kalana kadar 2 dakikanız var. Nefesinizi 3 dakika tutamazsınız.

Yakınınızda 3 nesne var ve bunlardan sadece biri sizi bu durumda kurtarabilir. Bir pipet, bir ip ve bir kova. Kendinizi kurtarmak için hangisini seçerdiniz ve nasıl?

CEVAP AŞAĞIDA

Kendinize hayatta kalmak için bir nesne seçmeniz gerektiği için bunu yardım gelene kadar zaman kazanacağınız bir çözüm üzerinde yoğunlaştırmalısınız. Zaman kazanmak adına nefes alacak yeni bir mekanizma üretmeniz gerekir. Bunun için kova biçilmiş kaftan olacaktır. Kovayı kafanızın üzerine koyarak birkaç dakika nefes almanızı sağlayacak bir hava cebi oluşturabilirsiniz.



