Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Eid Mubarak! Wishing you all joy, peace and happiness on this special day. pic.twitter.com/P3Fm198yZq