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  4. Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

25.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ronaldo'nun gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Elma Aveiro, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak kabul edilen Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'yu görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Sol kanat ve santrfor mevkilerinde yer alan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 48 yaşındaki ablası Elma Aveiro, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Sosyal medyada epey aktif olan Elma Aveiro, bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Aveiro'nun, Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

İşte Elma Aveiro'nun sosyal medya paylaşımları:

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz
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