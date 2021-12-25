Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak kabul edilen Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'yu görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.
Sol kanat ve santrfor mevkilerinde yer alan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 48 yaşındaki ablası Elma Aveiro, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu güzelliğiyle büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada epey aktif olan Elma Aveiro, bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Aveiro'nun, Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.
İşte Elma Aveiro'nun sosyal medya paylaşımları:
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