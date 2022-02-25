MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

25.02.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu geldi. Georgina'nın karnı burnunda pozlarına takipçileri tarafından milyonlarca beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Buenos Aires, Arjantin doğumlu Georgina Rodríguez, Ronaldo ile yaşadığı aşk ve yaptığı magazinsel işlerle son zamanların en popüler kadınlarının başında geliyor. Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan belgeselden sonra akrabaları dünyanın ilgisini çekecek, "Sonradan görme", "Dünyanın en kötü kadını", "Bizden utanıyor" tarzında yorumlarda bulunmuştu. İşte ayrıntılar...

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

GEORGİNA RODRİGUEZ'DEN KARNI BURNUNDA POZLAR

28 yaşındaki Georgina Rodríguez'in karnı burnunda pozları 4 milyon beğeni aldı. Tarzıyla da oldukça konuşulan Rodríguez'in o pozuna binlerce yorum geldi.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

"BİZDEN UTANIYOR"

Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan 'I Am Georgina' (Ben Georgina) belgeselinden sonra akrabalarından skandal ifadeler gelmişti. Rodriguez belgeselde, ünlü futbolcu ile tanışmadan önce çektiği yoksulluğu ve tanıştıktan sonra her şeye nasıl sahip olduğunu anlattı. Bunun ardından Rodriguez'in akrabaları onun için, "Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Faturalarını bile ödediklerini belirten Rodriguez'in akrabaları, "Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben öderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Georgina, eniştem Arjantin'e gönderilene kadar benim yanımda yaşadı" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

RODRİGUEZ İLE RONALDO NASIL TANIŞTI?

Dans eğitimi alan Rodriguez sonrasında İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Ardından Madrid'e taşındı ve lüks bir magazada çalışmaya başladı. Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Rodriguez'den önce Ronaldo'nun, taşıyıcı anneden 11 yaşındaki oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri var. Rodriguez'in birlikteliğinden de 3 yaşında Alana Martina dos Santos Aveiro adında bir kızları bulunuyor. İkili şimdi ikiz bebek bekliyor.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürlediTamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi
O sahne gündemde! Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı O sahne gündemde! Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Putin'e bir darbe daha! "Onayladık"

Putin'e bir darbe daha! "Onayladık"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Zelenskiy: Bugün Kiev'e tank saldırısı bekliyoruz

Zelenskiy: Bugün Kiev'e tank saldırısı bekliyoruz

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.