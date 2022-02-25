Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Buenos Aires, Arjantin doğumlu Georgina Rodríguez, Ronaldo ile yaşadığı aşk ve yaptığı magazinsel işlerle son zamanların en popüler kadınlarının başında geliyor. Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan belgeselden sonra akrabaları dünyanın ilgisini çekecek, "Sonradan görme", "Dünyanın en kötü kadını", "Bizden utanıyor" tarzında yorumlarda bulunmuştu. İşte ayrıntılar...

GEORGİNA RODRİGUEZ'DEN KARNI BURNUNDA POZLAR

28 yaşındaki Georgina Rodríguez'in karnı burnunda pozları 4 milyon beğeni aldı. Tarzıyla da oldukça konuşulan Rodríguez'in o pozuna binlerce yorum geldi.

"BİZDEN UTANIYOR"

Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan 'I Am Georgina' (Ben Georgina) belgeselinden sonra akrabalarından skandal ifadeler gelmişti. Rodriguez belgeselde, ünlü futbolcu ile tanışmadan önce çektiği yoksulluğu ve tanıştıktan sonra her şeye nasıl sahip olduğunu anlattı. Bunun ardından Rodriguez'in akrabaları onun için, "Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı." dedi.

Faturalarını bile ödediklerini belirten Rodriguez'in akrabaları, "Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben öderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Georgina, eniştem Arjantin'e gönderilene kadar benim yanımda yaşadı" dedi.

RODRİGUEZ İLE RONALDO NASIL TANIŞTI?

Dans eğitimi alan Rodriguez sonrasında İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Ardından Madrid'e taşındı ve lüks bir magazada çalışmaya başladı. Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.

Rodriguez'den önce Ronaldo'nun, taşıyıcı anneden 11 yaşındaki oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri var. Rodriguez'in birlikteliğinden de 3 yaşında Alana Martina dos Santos Aveiro adında bir kızları bulunuyor. İkili şimdi ikiz bebek bekliyor.





