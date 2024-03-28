Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne 4 saatlik videolu yanıt: "Tarikat Hasan Efendi'nin değildir ki, beni ihraç etsin"

Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa cemaatinde 'posta oturma hakkı'nın kendisinde olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, 5 gün önce bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

İSMAİLAĞA CEMAATİ: "KENDİSİYLE BAĞIMIZ KALMAMIŞTIR"

Ancak süre henüz dolmadan İsmailağa Cemaati, "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yle bir bağlarının kalmadığını ve açıklamalarının kendileri için bağlayıcı olmadığını açıkladı.

Cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun (Mahmud Efendi), 2022 yılında vefatının ardından Hasan Kılıç'ın (Hasan Efendi) cemaat lideri olduğu hatırlatılan açıklamada, Kılıç'ın Ahmet Mahmut Ünlü'nün görüşme teklifini reddetmesinin ardından Ünlü'nün görüşme için çeşitli kayıtlar paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Tarîkatımızın mahrem konularını kürsülere hatta televizyon programlarına taşıyarak yüce dinimiz İslâmiyet’e ve Müslümanlara düşmanlıkla bilinen kişilerin alay dolu yorumlarına malzeme etmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca’nın özellikle Mahmud Efendi Hazretlerimizin oğlu, gelini ve torunlarıyla ilgili söyledikleri, kendisinin yönettiği sosyal medya hesaplarının paylaşımları ve sesini bugüne kadar namahrem kimselerin duymadığı hanımların ses kayıtlarının yayılması, Mahmud Efendi Hazretlerimize muhabbetinin olmadığının delilidir" denildi.

Ünlü'nün İsmailağa Cemaati'yle bir bağı kalmadığı kaydedilen açıklamada, "Kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin (yakınlık) kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

CÜBBELİ'DEN YANIT GELDİ

Söz konusu açıklama kısa sürede kamuoyunda geniş yankı bulurken, Cübbeli Ahmet Hoca’dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinin açıklamasında yer alan, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti" ifadesine karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullandı.







