Çukur 11. yeni bölüm izle: İdris'e gelen gizemli mektubu kim gönderdi?

Çukur 11. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Bir haftalık aradan sonra bu akşam Show TV'de Çukur yeni bölümü hayranları ile buluşacak. Heyecanla izlenenen Çukur son bölümde Selim ile Yamaç arasında geçen sadakat sınavı nasıl sonuçlandı, Selim tetiği çekebildi mi merak ediliyor. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile her bölüm izleyiciyi kendine iyice bağlayan Çukur, 11. yeni bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında. Çukur yeni bölümü aşağıdaki canlı yayın linkinden 20.00'dan itibaren online izleyebilirsiniz.

Çukur 11. yeni bölümü izle (8 Ocak Saat 20.00 Show TV)

ÇUKUR 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Sultan'ın Sena için, "İnşallah Yamaç onu geri getirmeye kalkmaz" dediği, Akşın'ın Celasun'la Karaca yakınlaşmasına şahit olduğu tanıtımda Vartolu Meke'yi sorguya çekiyor. Daha önce barda tanıştığı Celal’in "Seni rezil edeceğim" tehdidi karşısında Selim'in ne yapacağı merak uyandırırken, Paşa'nın operasyon sırasında kafasına silah dayanması tansiyonu yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.