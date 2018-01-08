Çukur 11. yeni bölüm izle: İdris'e gelen gizemli mektubu kim gönderdi?

Çukur 11. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Bir haftalık aradan sonra bu akşam Show TV'de Çukur yeni bölümü hayranları ile buluşacak. Heyecanla izlenenen Çukur son bölümde Selim ile Yamaç arasında geçen sadakat sınavı nasıl sonuçlandı, Selim tetiği çekebildi mi merak ediliyor. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile her bölüm izleyiciyi kendine iyice bağlayan Çukur, 11. yeni bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında. Çukur yeni bölümü aşağıdaki canlı yayın linkinden 20.00'dan itibaren online izleyebilirsiniz.
Çukur 11. yeni bölümü izle (8 Ocak Saat 20.00 Show TV)
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Sultan'ın Sena için, "İnşallah Yamaç onu geri getirmeye kalkmaz" dediği, Akşın'ın Celasun'la Karaca yakınlaşmasına şahit olduğu tanıtımda Vartolu Meke'yi sorguya çekiyor. Daha önce barda tanıştığı Celal’in "Seni rezil edeceğim" tehdidi karşısında Selim'in ne yapacağı merak uyandırırken, Paşa'nın operasyon sırasında kafasına silah dayanması tansiyonu yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın Vartolu’ya meydan okuduğu tanıtımda silahlar çekiliyor. Sena'nın Yamaç'a '"Sen benim sahibim değilsin" sözleri dikkat çekerken, Baykal “Artık masaya satranç bilen biri oturacak” sözleriyle ağırlığını hissettiriyor. İdris’e gelen gizemli mektup ise soru işaretlerini iyice arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur’da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasına ulaştığı anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
ÇUKUR 11. BÖLÜM İLK SAHNESİ