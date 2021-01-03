Çukur 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Ogeday mı Kulkan mı ölüyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, yeni yılın ilk haftasında ekrana ara verecek.

Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Kulkan ise tuzağa düşerken Yamaç'ın kimi öldürdüğü ise merak konusu oluyor. Çukur yeni bölümde Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmeyecek. Çukur'un 110. yeni bölümü 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda ise ikisini de kurtarmayı başardılar. Erdenetler, büyük bir öfkeyle Çukur'a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti.

Mahalledeki su kesintisinden faydalanan Erdenetler, içine madde kattıkları su tankerleri ile Çukur'a gelerek insanlara su dağıttı. Erdenetler'in tek hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Çukur'a bırakılan bir kamyonun içinden, Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın cansız bedenleri çıktı.