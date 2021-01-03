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Çukur 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Ogeday mı Kulkan mı ölüyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?

03.01.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Show TV’de ekrana gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 110. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında ise Yamaç Koçovalı'nın Cengiz Erdenet'in oğullarından birini öldürüp mezara gömmesi dikkat çekiyor. Çukur'da Kulkan'ın mı (Genco Özak) yoksa Ogeday'ın mı (Baki Davrak) öldüğü ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Çukur'un 110. yeni bölümü bu hafta ekranda olmayacak. İşte Çukur yeni bölüm tarihi ve fragmanı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, yeni yılın ilk haftasında ekrana ara verecek.

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Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Kulkan ise tuzağa düşerken Yamaç'ın kimi öldürdüğü ise merak konusu oluyor. Çukur yeni bölümde Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmeyecek. Çukur'un 110. yeni bölümü 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

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ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda ise ikisini de kurtarmayı başardılar. Erdenetler, büyük bir öfkeyle Çukur'a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti.

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Mahalledeki su kesintisinden faydalanan Erdenetler, içine madde kattıkları su tankerleri ile Çukur'a gelerek insanlara su dağıttı. Erdenetler'in tek hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Çukur'a bırakılan bir kamyonun içinden, Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın cansız bedenleri çıktı.

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Gördüğü bu manzaradan sonra Yamaç, Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti. Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokan ve Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar veren Yamaç, Çukur ile birlikte harekete geçti.

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Cengiz'in paralarını ele geçirdikten sonra Koçovalılar, Erdenetler'den kimin hayatına ilk olarak son vereceklerinin seçimini yaptılar. Yamaç'ın çekiliş yapmaya karar vermesinin ardından ilk ismi Cumali çekti. Hangi Erdenet'in isminin çıktığı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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