Çukur 110. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç kimi öldürdü?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi yılbaşı haftasında ekrana ara verecek. Çukur 110. yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda ise ikisini de kurtarmayı başardılar. Erdenetler, büyük bir öfkeyle Çukur'a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti.

Mahalledeki su kesintisinden faydalanan Erdenetler, içine madde kattıkları su tankerleri ile Çukur'a gelerek insanlara su dağıttı. Erdenetler'in tek hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Çukur'a bırakılan bir kamyonun içinden, Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın cansız bedenleri çıktı. Gördüğü bu manzaradan sonra Yamaç, Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti. Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokan ve Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar veren Yamaç, Çukur ile birlikte harekete geçti. Cengiz'in paralarını ele geçirdikten sonra Koçovalılar, Erdenetler'den kimin hayatına ilk olarak son vereceklerinin seçimini yaptılar. Yamaç'ın çekiliş yapmaya karar vermesinin ardından ilk ismi Cumali çekti. Hangi Erdenet'in isminin çıktığı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.