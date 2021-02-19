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Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a amca Koçovalı uyarısı: Cumali'ye yaptıklarını sana da yapacak

19.02.2021 21:01 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 117. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yamaç'ın evine döndüğü tanıtımda oğlunu karşısında gören Sultan Hanım büyük bir sevinç yaşıyor. Koçovalı evinde gördüğü değişiklikler karşısında Yamaç şaşkınlığını gizleyemezken, Saadet'in amca Cumali hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Yamaç'ı da kaybettiğini düşünen Cumali ise Damla'ya Çukur'dan gitmeyi teklif ediyor. Eve geri dönen Yamaç ve amca Cumali arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 117. yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'un son bölümlerine Yamaç ve amca Cumali arasında savaş damga vuracak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın yıllar sonra Çukur'a döndüğünü öğrenen herkes çok şaşırdı. Yamaç, mahallede şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşırken, hem Çukur'a hem ailesine neler olduğunu anlamaya çalıştı.

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Cumali'yi takip eden ve evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın onu fark etmesiyle yakalandı. Cumali, evini izleyen kişiyi kovalamaya başladı. Yakaladığı kişinin Yamaç olduğunu gördüğünde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Gözyaşları içinde birbirine sarılan Yamaç ve Cumali'nın kavuşması izleyenlerin de yüreklerine dokundu. Yamaç'ın geri dönüşünün haberi Kulkan'a da ulaştı.

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Bunu öğrenen Kulkan, Efsun kozunu kullanarak kendini korumaya alabilmek için harekete geçti. Yıllar içinde büyük değişim yaşayan ve eski gücünü kaybeden Kulkan'ın, Efsun'u bulması ise hiç kolay olmadı. Girdiği bir gazinoda Efsun'u şarkı söylerken gören Kulkan büyük şaşkınlık yaşadı.

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Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünü öğrenen Cumali Amca ise Yamaç'ın karşısına çıktı ve ikili ilk karşılaşmasını yaşadı. Vartolu ile Yamaç'ın kavuşması ise duygusal anlara sahne oldu. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün finalinde Cumali Amca'nın, Yamaç'ın gelişinden memnun olmadığını dile getirmesi dikkat çekti.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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