Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a amca Koçovalı uyarısı: Cumali'ye yaptıklarını sana da yapacak

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 117. yeni bölümü 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'un son bölümlerine Yamaç ve amca Cumali arasında savaş damga vuracak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın yıllar sonra Çukur'a döndüğünü öğrenen herkes çok şaşırdı. Yamaç, mahallede şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşırken, hem Çukur'a hem ailesine neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Cumali'yi takip eden ve evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın onu fark etmesiyle yakalandı. Cumali, evini izleyen kişiyi kovalamaya başladı. Yakaladığı kişinin Yamaç olduğunu gördüğünde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Gözyaşları içinde birbirine sarılan Yamaç ve Cumali'nın kavuşması izleyenlerin de yüreklerine dokundu. Yamaç'ın geri dönüşünün haberi Kulkan'a da ulaştı.

Bunu öğrenen Kulkan, Efsun kozunu kullanarak kendini korumaya alabilmek için harekete geçti. Yıllar içinde büyük değişim yaşayan ve eski gücünü kaybeden Kulkan'ın, Efsun'u bulması ise hiç kolay olmadı. Girdiği bir gazinoda Efsun'u şarkı söylerken gören Kulkan büyük şaşkınlık yaşadı.