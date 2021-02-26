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Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, amca Cumali'ye meydan okuyor: Çukur'u eski haline döndüreceğim

26.02.2021 23:20 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'un merakla beklenen 118. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'daki son savaş ise Yamaç ve amcası Cumali arasında olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 118. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. Çukur'un yeni bölümünde amca Cumali'nin kurduğu yeni düzene isyan eden Yamaç Koçovalı, mahalleyi eski haline getirmek için savaşmaya başlayacak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu, yıllar sonra Yamaç'ı evine tekrar getirdi. Sultan Hanım, Yamaç'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşarken, oğluyla yıllar sonra bir araya geldiği duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç, Çukur'da yaşanan değişime şahit olduktan sonra Koçovalı evinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü.

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Amca, evdeki düzeni de tamamen değiştirmişti. Cumali ise Yamaç'ın da Amca'nın tarafında yer aldığını düşünerek Çukur'dan gitmeye karar verirken, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yamaç, Koçovalı evinde kalmayarak yeniden abisinin yanına geldi. Bu gelişmeyle Cumali, Çukur'da kalmaya karar verdi.

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Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçti. Vartolu'nun da yardımıyla Yamaç, Kulkan'ı yakalamayı başardı. Ölüme adım adım yaklaşan Kulkan ise elindeki en büyük kozu kullanarak Efsun'un yerini Yamaç'a söyledi.

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Efsun'u takip etmeye başlayan Yamaç, finalde Efsun'un karşısına çıktı. Büyük karşılaşmanın yaşandığı dakikalarda nefesler tutuldu, neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Aras Bulut İynemli,
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