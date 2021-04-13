Çukur 124. son bölümde Karaca öldü! Ece Yaşar'dan Çukur'dan ayrıldı! Karaca'nın ölümü sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 124. yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Mayıs sonunda final yapacak olan Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka'nın ardından bu defa Karaca rolündeki Ece Yaşar da ayrıldı.

Çukur'da Karaca mahalleden ayrıldığını düşündüğü Celasun'un amca tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Celasun'un gömüldüğü yeri bulan Karaca gözyaşlarına boğuldu. İntikam almak için amca Cumali Koçovalı'yı takip eden Karaca bir şok gerçekle daha karşılaştı.



Karaca, amcanın Yamaç'ı kaçırıp işkence yapan Kulkan'la buluştuğunu da gördü. Karaca daha sonra ise evde amcanın karşısına çıkarak bunların hesabını sordu ve her şeyi Vartolu'ya anlatacağını söyledi. Amca ise kendisine silah çeken Karaca'ya vurarak elindeki silahı düşürdü. Karaca'yı da yere yatıran amca Koçovalı, elleriyle boğarak Karaca'yı öldürdü. Amcanın işlediği cinayete ise Akın'ın eşi şahit oldu. Çukur'da Karaca'nın ölmesiyle Ece Yaşar da diziden ayrıldı.