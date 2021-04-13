Çukur 124. son bölümde Karaca öldü! Ece Yaşar'dan Çukur'dan ayrıldı! Karaca'nın ölümü sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 124. yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Mayıs sonunda final yapacak olan Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka'nın ardından bu defa Karaca rolündeki Ece Yaşar da ayrıldı.
Çukur'da Karaca mahalleden ayrıldığını düşündüğü Celasun'un amca tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Celasun'un gömüldüğü yeri bulan Karaca gözyaşlarına boğuldu. İntikam almak için amca Cumali Koçovalı'yı takip eden Karaca bir şok gerçekle daha karşılaştı.
Karaca, amcanın Yamaç'ı kaçırıp işkence yapan Kulkan'la buluştuğunu da gördü. Karaca daha sonra ise evde amcanın karşısına çıkarak bunların hesabını sordu ve her şeyi Vartolu'ya anlatacağını söyledi. Amca ise kendisine silah çeken Karaca'ya vurarak elindeki silahı düşürdü. Karaca'yı da yere yatıran amca Koçovalı, elleriyle boğarak Karaca'yı öldürdü. Amcanın işlediği cinayete ise Akın'ın eşi şahit oldu. Çukur'da Karaca'nın ölmesiyle Ece Yaşar da diziden ayrıldı.
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, dizi setinde Ece Yaşar'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Canım benim çok güzel olsun her şey" notunu yazdı.
Karaca'nın ölümünün ardından ise Çukur'un resmi sosyal medya hesabından Ece Yaşar'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Çok şey yaşadın, çok şey kaybettin ama her zaman kim olduğunu hatırladın. Hoşça kal Selim’in kızı. Hoşça kal Karaca. Teşekkürler Ece Yaşar" notu yazıldı.
Çukur dizisi son bölüm final sahnesinde Karaca'nın amca Cumali tarafından öldürülmesi sosyal medyayı salladı. Twitter'da Karaca etiketiyle on binlerce paylaşım yapıldı. İşte Karaca paylaşımlarından bazıları.
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