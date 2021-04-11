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Çukur 124. yeni bölümden çarpıcı fragman! Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu?

11.04.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 124. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sezon sonunda final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde Amca'nın Kulkan ile konuştuğunu gören ve gerçek yüzünü fark eden Karaca, büyük bir öfkeyle Amca'dan hesap sorarken, ikilinin yaşadığı gerilim dolu anlar herkesi şoke ediyor. Amca, Karaca'ya vurarak yere düşürüyor ve boğmaya başlıyor. Peki Çukur'da Karaca ölecek mi? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılacak mı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 124. yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yamaç'ın Vartolu'ya rağmen sözünü tutacağını söylediği tanıtımda yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor. Cumali Koçovalı'nın sürpriz adımı Yamaç'ı şaşırtırken, Vartolu ile aralarındaki ipler kopma noktasına geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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