Çukur 124. yeni bölümden çarpıcı fragman! Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 124. yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yamaç'ın Vartolu'ya rağmen sözünü tutacağını söylediği tanıtımda yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor. Cumali Koçovalı'nın sürpriz adımı Yamaç'ı şaşırtırken, Vartolu ile aralarındaki ipler kopma noktasına geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.