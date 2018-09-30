Çukur 36. yeni bölüm 2. fragmanı! Çukur'da Selim ve Vartolu dönemi başlıyor!

Yamaç Çukur’dakilerin güvenini kazanmak isterken Sena, Yamaç’tan Salih’i bulmasını istiyor. Cumali’nin Yamaç’a “Senin dediğini yapalım ama iş sarpa sararsa ben kendi bildiğim yoldan giderim!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Karakuzuların çektiği silahlar yaklaşan fırtınanın sinyallerini veriyor. Saadet gözyaşları içinde Salih’in geleceğini umut ederken, dizlerinin üstüne çöken Vartolu’nun çaresizce isyan ettiği anlar merak uyandırıyor.

Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 3. bölümüyle ekrana gelecek. Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!



