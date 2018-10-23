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Çukur 39. son bölümde Yamaç'a Vartolu ve Medet şoku! Çukur son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 02:35 | Son Güncelleme

Çukur dizisi dün akşam ekrana gelen 39. yeni bölümüyle nefesleri kesti. Çukur son bölümde, Koçovalılar ile Karakuzular, Çeto ve Cumali'yi kurtarmak için harekete geçti. Çukur'da Celasun ve Mete arasında ise büyük bir hesaplaşma yaşandı. Çukur 39. son bölüm final sahnesinde, Afgan aşiret lideri Seyfettin Kadı, Vartolu ve Medet'i rehin aldı. Seyfettin Kadı, Yamaç'tan Mahsun'un kaçırdığı oğlunu bulması karşılığında Vartolu'nun hayatını bağışlayacağını söyledi. İşte Çukur son bölümde yaşananlar

Çukur 39. son bölümde Yamaç'a Vartolu ve Medet şoku! Çukur son bölüm final sahnesi izle

Çukur dizisinin 39. yeni bölümü 22 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana geldi. Çukur'u Karakuzular'dan temizlemek isterken başları Afganistanlı aşiretle belaya giren Yamaç, Vartolu ve Cumali tuzağa düştü. Cumali ve Karakuzular'ın lideri Çeto, Afgan aşiret tarafından rehin alındı. Reşit Fazlullah Cumali ve Çeto'nun canlarını bağışlamak karşılığında, Koçovalı ve Karakuzular'dan aşiret lideri olan Seyfettin Kadı'yı öldürmelerini istedi. İki düşman grup, bilmeden de olsa aynı hedef için saldırıya geçti.

Çukur son bölüm final sahnesinde ise, Yamaç, Medet'in dediği kulübeye gidiyor. Gizli bir geçit bulan Yamaç yolun sonunda Seyfettin Kadı ile karşılaşıyor. Yamaç, Seyfettin Kadı'nın elinde Vartolu ve Medet'i buluyor. Eğer Yamaç, Seyfettin Kadı'nın oğlunu getirmezse Vartolu ve Medet'in öleceğini öğreniyor. İşte Çukur'un 38. son bölümünde yaşananlar..

CUMALİ VE ÇETO KARŞI KARŞIYA GELDİ
Çukur'un 39. Bölümünde; daha önceden kurduğu düzeneği hayata geçirmek için Cumali, gardiyana sesleniyor. İşaretlediği noktada duran gardiyanın kafasına kum çuvalını bırakıyor. Etkisiz hale getirerek onu bayıltıyor ve anahtarlarını alıyor. Bu sırada Çeto'ya sesleniyor. Cumali, elindeki anahtarlarla Çeto'nun kapısını açıyor. Karşı karşıya gelen Çeto ve Cumali birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Çeto, Cumali'yi bacağından yaralıyor. Patlama sesi duyan gardiyanlarla çatışmaya giriyorlar. Fırsatını yakalayan Cumali, Çeto'yu boğmaya çalışıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahsun, Seyfettin Kadı'ya ulaşmak için oğlunu kaçırmaya karar veriyor ve onları takip ediyor. Bir lunaparka gidiyorlar. Orada çatışma başlıyor. Çocuğu, korku tüneline götürüldüğünü görüyor. Çocuğun yanındaki adamı vuruyor. Çocuğu da alıyor.

Meke, Celasun'un kaçırdığı arabayla geliyor. Celasun, cebinden silah çıkarıyor ve arabanın anahtarlarını istiyor. Bu sırada Ersoy geliyor. Celasun'dan silahını istiyor. Ancak Celasun, üstüne zimmetli olduğunu ve Çeto'nun da bundan haberi olduğunu söylüyor.

Aliço Cumali'nin tarif ettiği yeri dolaşıyor, ip ucu bulmaya çalışıyor. Karakuzular çetesi de ip uçlarınıyla Çeto'yu bulmaya çalışıyor. Aliço ile Karakuzular aynı yerde denk geliyor.

Mahsun, hiç kimse yokken Çeto'nun olduğunu Karakuzular'a söylüyor. Çeto'yu geri alacaklarını söylüyor. Karakuzlar'a bu yolda olup olmadıklarını soruyor. Hep bir ağızdan "varız" sesleri yükseliyor. Vartolu Yamaç'a Cumali yerine beni kaçırmış olsalardı, yine aynı şeyi yapar mıydın diye soruyor. Yamaç sorusuna cevap vermiyor. Bu sefer Yamaç Çukur'u kurtaralım demeye geldiğimde neden geldin diye soruyor. Yamaç'ın cevabını merak eden Vartolu istediğini alıyor. Yamaç, yapardım yaparım diyor.

Yamaç, uyumaya gittiğinde oada Aliço'nun sayıkladığını fark ediyor. Aliço'nun anne demesi Yamaç'ın dikkatine çekiyor. Anne dediği kişinin kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Ona sorular soruyor. Aliço'ya senin anne mi diyince, Aliço gülümsüyor.Yamaç ve Vartolu her şeyi ayarlayıp, Kadı Seyfettin ile olan yarım kalmış işlerini bitirmek istiyor. Evine giriyorlar. Seyfettin'i oğlu ile sarılarak uyuduğunu görünce planlarından vazgeçiyorlar. Oğlunun yanında ona bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Koçovalılar, Reşit'in isteğini yerine getirmek için ambulansa ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için sahte bi kaza organize ediyorlar. Seyfettin Kadı'yı ambulansa bindiriyorlar.Bu sırada da Karakuzular Çeto'yu kurtarmak için harekete geçiyor.

Koçovalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Ancak hedeflerine ulaşmaları o kadar kolay olmayacak. Mahsun ve Ersoy’un Çeto’yu kurtarmak için yaptığı plan, beklenmedik bir anda iki kişinin daha hayatını tehlikeye sokacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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