Çukur 39. son bölümde Yamaç'a Vartolu ve Medet şoku! Çukur son bölüm final sahnesi izle

Çukur dizisinin 39. yeni bölümü 22 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana geldi. Çukur'u Karakuzular'dan temizlemek isterken başları Afganistanlı aşiretle belaya giren Yamaç, Vartolu ve Cumali tuzağa düştü. Cumali ve Karakuzular'ın lideri Çeto, Afgan aşiret tarafından rehin alındı. Reşit Fazlullah Cumali ve Çeto'nun canlarını bağışlamak karşılığında, Koçovalı ve Karakuzular'dan aşiret lideri olan Seyfettin Kadı'yı öldürmelerini istedi. İki düşman grup, bilmeden de olsa aynı hedef için saldırıya geçti. Çukur son bölüm final sahnesinde ise, Yamaç, Medet'in dediği kulübeye gidiyor. Gizli bir geçit bulan Yamaç yolun sonunda Seyfettin Kadı ile karşılaşıyor. Yamaç, Seyfettin Kadı'nın elinde Vartolu ve Medet'i buluyor. Eğer Yamaç, Seyfettin Kadı'nın oğlunu getirmezse Vartolu ve Medet'in öleceğini öğreniyor. İşte Çukur'un 38. son bölümünde yaşananlar.. CUMALİ VE ÇETO KARŞI KARŞIYA GELDİ

Çukur'un 39. Bölümünde; daha önceden kurduğu düzeneği hayata geçirmek için Cumali, gardiyana sesleniyor. İşaretlediği noktada duran gardiyanın kafasına kum çuvalını bırakıyor. Etkisiz hale getirerek onu bayıltıyor ve anahtarlarını alıyor. Bu sırada Çeto'ya sesleniyor. Cumali, elindeki anahtarlarla Çeto'nun kapısını açıyor. Karşı karşıya gelen Çeto ve Cumali birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Çeto, Cumali'yi bacağından yaralıyor. Patlama sesi duyan gardiyanlarla çatışmaya giriyorlar. Fırsatını yakalayan Cumali, Çeto'yu boğmaya çalışıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahsun, Seyfettin Kadı'ya ulaşmak için oğlunu kaçırmaya karar veriyor ve onları takip ediyor. Bir lunaparka gidiyorlar. Orada çatışma başlıyor. Çocuğu, korku tüneline götürüldüğünü görüyor. Çocuğun yanındaki adamı vuruyor. Çocuğu da alıyor. Meke, Celasun'un kaçırdığı arabayla geliyor. Celasun, cebinden silah çıkarıyor ve arabanın anahtarlarını istiyor. Bu sırada Ersoy geliyor. Celasun'dan silahını istiyor. Ancak Celasun, üstüne zimmetli olduğunu ve Çeto'nun da bundan haberi olduğunu söylüyor. Aliço Cumali'nin tarif ettiği yeri dolaşıyor, ip ucu bulmaya çalışıyor. Karakuzular çetesi de ip uçlarınıyla Çeto'yu bulmaya çalışıyor. Aliço ile Karakuzular aynı yerde denk geliyor. Mahsun, hiç kimse yokken Çeto'nun olduğunu Karakuzular'a söylüyor. Çeto'yu geri alacaklarını söylüyor. Karakuzlar'a bu yolda olup olmadıklarını soruyor. Hep bir ağızdan "varız" sesleri yükseliyor. Vartolu Yamaç'a Cumali yerine beni kaçırmış olsalardı, yine aynı şeyi yapar mıydın diye soruyor. Yamaç sorusuna cevap vermiyor. Bu sefer Yamaç Çukur'u kurtaralım demeye geldiğimde neden geldin diye soruyor. Yamaç'ın cevabını merak eden Vartolu istediğini alıyor. Yamaç, yapardım yaparım diyor.