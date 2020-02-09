Çukur 87. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Çukur tam bir müptezeller ordusuna dönüşecek"

Çukur dizisinin 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 87. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Koçovalılar ile Çağatay Erdenet arasındaki savaş hızlanıyor. Çukur'a polis operasyon düzenlerken, Yamaç ise bir yandan Çağatay'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak.

Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak.