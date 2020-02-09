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Çukur 87. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Çukur tam bir müptezeller ordusuna dönüşecek"

DİZİ HABERLERİ  | 09.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 87. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukurluların her yerde kendilerini Çağatay’a hissettirdiği tanıtımda Vartolu’nun aksiyon dolu anları heyecanı yükseltiyor. Azer’in Karaca’yı öperek ekran başındakileri şaşırttığı, Yamaç’ın köşeye sıkıştığı ve duyduğu silah sesiyle büyük bir korku yaşayan Efsun’un endişeli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Çağatay’ın Çukur’la ilgili yeni planı merak uyandırıyor. İşte Çukur 87. yeni bölüm fragmanı.

Çukur 87. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Çukur tam bir müptezeller ordusuna dönüşecek"

Çukur dizisinin 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 87. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Koçovalılar ile Çağatay Erdenet arasındaki savaş hızlanıyor. Çukur'a polis operasyon düzenlerken, Yamaç ise bir yandan Çağatay'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştırıyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

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Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak.

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Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak.

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Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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