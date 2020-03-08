Çukur 91. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Cumali gözyaşlarına boğuluyor!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 91. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Çukur yarın akşam 3. sezonun 24. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak.

Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.



Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.