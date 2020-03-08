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Çukur 91. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Cumali gözyaşlarına boğuluyor!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2020 20:59 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 91. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kaybettiği çocuğunun acısıyla Yamaç'a içini döken Cumali'nin baba olacağını İdris Koçovalı'ya söylediği anları dile getirdiği sahnede ağabeyinin acısına tanık olan Yamaç gözyaşlarına hakim olamıyor. İki kardeşin duygu dolu anları ise izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Çukur'dan yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 91. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak.

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ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Çukur yarın akşam 3. sezonun 24. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak.

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Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde, Damla'yı yeniden cezaevine yollayan Çağatay, Cumali'yi köşküne çağırdı. Ancak çılgına dönen Cumali, Çağatay'ın adamlarını vurdu. Sonunda yakalanan Cumali de Çağatay'ın eşi Damla'yla tehdit etmesi nedeniyle pes etti. Hamile olan Damla anlaşma sonrasında cezaevinden çıktı.

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Damla'yı almak için Çağatay'ın evine giden Cumali hiç beklemediği bir acı ile karşılaştı. Damla çantasından çıkardığı kanlı bezi Çağatay'ın masasına fırlattı ve bayıldı. Bebeğini düşüren Damla'yı kucaklayıp taşıyan Cumali büyük acısı ile Çağatay'ın yanından ayrıldı.

Çağatay ile el sıkışan Yamaç'ın planları beklediği gibi ilerlemedi. Selim ve Cumali'nin başına gelenlerden haberi olmayan Yamaç yaptığı anlaşma ile istediği tepkiyi alamadı.

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Yamaç'ın yeni planında Cumali ve Selim'den beklediği tepkiyi alamayan Yamaç'a Cumali'den büyük uyarı geldi. Karısını ve çocuğunu düşünen Cumali'nin söyledikleri karşısında Yamaç kara kara düşüncelere daldı.

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Çağatay ile el sıkışan Yamaç beklenmedik bir görev ile karşı karşıya kaldı. Çağatay kirli işlerini yaptırmak istediği Yamaç'a, kendileriyle ilgili haberler yapan bir gazeteciyi öldürme emri verdi.

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YAMAÇ, ÇAĞATAY'IN ADAMI FATİH'İ ÖLDÜRDÜ

Çağatay'ın verdiği görev için hazırlanan Yamaç peşine takılan Fatih'i görünce işler boyut değiştirdi. Gazetecinin arabasına bomba koyan Çağatay'ın adamı Fatih'i durdurmak isteyen Yamaç başarısız oldu. Bombayı patlatmak için çocukların gitmesini bekleyen Yamaç ile Fatih arasında anlaşmazlığın sonu kötü bitti. Gazetecinin arabası havaya uçarken, Yamaç ise Fatih'i öldürdü.

SELİM VE CUMALİ'NİN PLANINA SALİH ENGEL OLDU!

Selim ve Cumali'nin Çağatay'ı öldürme planlarına Vartolu son anda yetişti. Yamaç'ın yaptıklarını ve Çukur'u korumak için Çağatay ile anlaştığını söyleyen Vartolu, Selim ve Cumali'yi plandan vazgeçirdi.

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