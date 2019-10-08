Çukur'a Yamaç ve Nehir Erik Dalı ile coştu! Meydanda dans gösterisi! Çukur 71. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 71. son bölümüyle 7 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde, mahalleye geri dönmeye karar veren Yamaç'ın karşısına akıl hastanesinde tanıştığı Nehir çıktı. YAMAÇ VE NEHİR'DAN NEFES KESEN GÖSTERİSİ!

Çukur’a Yamaç’tan hemen sonra gelen Nehir yanına gelip onu karar vermeden önce ne yaptığını göstermek için parka davet etti. Birlikte parka gelen ikili bir anda dans etmeye başlayınca insanlar etraflarına toplandı. Çukur'daki "Ve dans edenler deli sanıldı, müziği duyamayanlar tarafından" şeklindeki duvar yazısı da dikkatleri çekti. Yamaç ve Nehir müzik olmadan birlikte dans etmeye başladılar. Klasik müzikten başlayan ikili en son danslarını ise Erik Dalı ile yaptı. Yamaç kendine geldiğinde çevresinde Nehir'i göremeyince büyük bir şok yaşadı. Yamaç, Nehir'in gerçek mi yoksa aklında canlandırdığı bir karakter mi olduğunu sorguladı. Ancak Nehir, daha sonra Yamaç'ın yanına elinde sularla geldi ve kendilerini izleyen kişilerden de para topladı.

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Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek. YAMAÇ'I KİM KURTARDI?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali’nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç’ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç’ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar’ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.

Pansumandan sonra kendine gelen Yamaç karşısında Cumali’yi görünce şaşırıyor. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Cumali kardeşine çorbayı içirdikten sonra olan biteni hikaye şeklinde anlatıyor. Kendine gelir gelmez abisiyle didişmeye başlayan Yamaç, Cumali’nin yoğun sevgisi ile karşılaşıyor. YAMAÇ'A ALİÇO'DAN MESAJ GELDİ!

Yamaç telefonundan fotoğraflara bakıp eski günleri özlerken Aliço’dan gelen sesli mesaj ile şaşırıp kalıyor. Aliço’nun yaşadığını öğrenmesiyle aşırı mutlu olan Yamaç’ın sonraki durağı Çukur’da ki Pazar yeri oluyor. Her şey den habersiz pazara gelen Akın ise olan bitene şaşırıyor. Bir anda tüm mahalleli Karaca ile Yamaç’ın tezgahının başına toplanıp tezahürata başlıyor. ALİÇO GEÇMİŞİ HATIRLADI

Hala komutanın elinden bir türlü kurtulamayan Aliço’nun odada beklerken komutanını ve ekip arkadaşlarını gözlerinin önünde kaybettiği o güne dönüyor. Telsizle komutanına haber vermekte zorlanan Aliço bombanın patlaması ile kendini kaybediyor. YAMAÇ, SELİM VE SALİH'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Cumali’nin yanından çıkan Yamaç’ın ilk durağı hapishane oluyor. Selim’in Çukur’la ilgili sorunu es geçip herkese hal hatır soran Yamaç, Selim’le yalnız konuşmak istediğini söylüyor. Herkes odadan tek tek çıkarken Yamaç’ın yanına gelip Yücel’in durumunu soran Celasun ölmediğini öğrenince çıkar çıkmaz yanına gitmek istediğini söylüyor. Selim’in karşısına oturan Yamaç gelen soru karşısında kala kalıyor. Soru sonrası o anı hatırlayan Yamaç konuyu geçiştirip saldırıları soruyor.