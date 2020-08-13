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Çukur'a yeni transfer! Mustafa Avkıran Çukur'da... (Mustafa Avkıran kimdir?)

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yeni sezonda merakla beklenen Çukur dizisi, İrem Sak'ın ardından Mustafa Avkıran'ı da kadrosuna dahil etti. Avkıran dizide Nejat işler ve Barış Arduç'un babası Cengiz Erdenet karakterini oynayacak.

Çukur'a yeni transfer! Mustafa Avkıran Çukur'da... (Mustafa Avkıran kimdir?)

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı

ÇUKUR'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen 'Çukur' için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.

Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda 'Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.
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İREM SAK DA ÇUKUR'DA

Dördüncü sezon yaklaşırken Çukur kadrosu da genişliyor. Başarılı oyuncu İrem Sak yeni sezonda Erdenet Ailesi’ne dahil olacak ve Seren karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Yılan Hikayesi gibi hafızalara kazınan dizilerde rol alan usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'a dahil oluyor.

Mustafa Avkıran, 1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış bu arada Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Azize, Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.

1993 yılında kendisi gibi tiyatrocu Övül Avkıran ile evlenmiş ve bu evliliğinden Alaz isminde bir oğlu vardır.

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