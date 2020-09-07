Çukur bu akşam var mı? Çukur ne zaman başlıyor? İşte Çukur 4. yeni sezon 94. bölüm fragmanı ve konusu

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, koronavirüs salgını nedeniyle 3. sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Çukur aylar sonra yeni bölümüyle ekrana dönüyor. Çukur'da Yamaç'ın yeni düşmanı olan Arık Böke Erdenet yaşayacağı mücadele şimdiden büyük merak uyandırdı. Arık Böke'nin babası olan Cengiz Erdenet karakteri ise dizideki dengeleri değiştirecek. Çukur'un 94. yeni bölümü 7 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek.