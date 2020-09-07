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  4. Çukur bu akşam var mı? Çukur ne zaman başlıyor? İşte Çukur 4. yeni sezon 94. bölüm fragmanı ve konusu

Çukur bu akşam var mı? Çukur ne zaman başlıyor? İşte Çukur 4. yeni sezon 94. bölüm fragmanı ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 02:43 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur merakla beklenen 4. sezonuyla ekrana dönüyor. Çukur'un 94. bölümü, 7 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Çukur yeni sezon ilk bölümde, ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek. Çukur'da Yamaç yeni düşmanları Arık Böke ve Cengiz Erdenet'le kapışacak. Peki Çukur'a yeni sezonda hangi oyuncular diziye katıldı? İşte Çukur 4. sezondan yeni fragman.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, koronavirüs salgını nedeniyle 3. sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Çukur aylar sonra yeni bölümüyle ekrana dönüyor. Çukur'da Yamaç'ın yeni düşmanı olan Arık Böke Erdenet yaşayacağı mücadele şimdiden büyük merak uyandırdı. Arık Böke'nin babası olan Cengiz Erdenet karakteri ise dizideki dengeleri değiştirecek. Çukur'un 94. yeni bölümü 7 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

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Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek.

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Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

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ÇUKUR'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Geçtiğimiz sezon Çağatay Erdenet rolüyle damga vuran Nejat İşler'in diziden ayrılmasının ardından Barış Arduç kadroya dahil olmuştu.

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Barış Arduç yeni sezonda Arık Böke Erdenet rolüyle ağabeyi Çağatay'dan sonra Koçovalılar'ın başına dert olacak. Koçovalılar'ın yeni düşmanı Arık Böke ile Yamaç arasındaki savaş yeni sezona damga vuracak.

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Çukur yeni sezonda Çağatay ve Arık Böke'nin babaları olan Cengiz Erdenet rolünü Mustafa Avkıran canlandıracak.

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İREM SAK, ÇUKUR'UN SEREN'İ OLACAK

İrem Sak, Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu ise, Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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