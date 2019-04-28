Çukur'da Akşın öldü mü? İlayda Alişan ayrıldı mı? Çukur 63. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

AKŞIN'IN HAZİN SONU

Yerde melek gibi yatan Akşın’ı gören Celasun’un büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda, öfkelenen Yamaç kahveyi savaş alanına çeviriyor. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Vartolu’nun, “Vartolu Sadettin abinizi hiç mi özlemediniz?” sözleri dikkat çekerken Cumali her yerde Yücel’i arıyor. Çekilen silahların gerilimi yükselttiği tanıtım dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 30. bölümünde Akşın’ın kaçırıldığı haberi, Çukur’a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek.

İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç’la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel’le karşı karşıya gelecek.