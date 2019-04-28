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Çukur'da Akşın öldü mü? İlayda Alişan ayrıldı mı? Çukur 63. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 63. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur dizisi yeni bölümde Sena'nın ardından bir şok ayrılık daha yaşanacak. Yüzüklü olduğu ortaya çıkan Yücel bu defa Celasun'un eşi Akşın'ı öldürüyor. Çukur'da Akşın rolünü canlandıran İlayda Alişan da yeni bölümde veda edecek. Yamaç ve Cumali ise Yüzüklü'nün Yücel olduğunu anlayarak intikam almak için harekete geçiyor. İşte Çukur 63. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

AKŞIN'IN HAZİN SONU
Yerde melek gibi yatan Akşın’ı gören Celasun’un büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda, öfkelenen Yamaç kahveyi savaş alanına çeviriyor. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Vartolu’nun, “Vartolu Sadettin abinizi hiç mi özlemediniz?” sözleri dikkat çekerken Cumali her yerde Yücel’i arıyor. Çekilen silahların gerilimi yükselttiği tanıtım dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

akşın

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 30. bölümünde Akşın’ın kaçırıldığı haberi, Çukur’a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek.

Çukur (7)

İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç’la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel’le karşı karşıya gelecek.

Çukur (6)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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