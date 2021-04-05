Çukur'da Celasun ölüyor mu? Celasun'a ne oluyor?

Show Tv'nin izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen karakterlerden biri olan Celasun'un başına gelenler ise diziyi yakından takip edenler için merak konusu haline geldi. Bir süredir Çukur'dan ayrılacağı konuşulan Kubilay Aka'nın Çukur'dan ayrılıp ayrılmadığı araştırılmaya başladı. Peki, Çukur'da Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı? İşte, yanıtı...

ÇUKUR'UN CELASUN'U KUBİLAY AKA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çukur dizisinin Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın, dizinin 123. bölümünde kadrodan ölerek ayrıldığı ve yeni diziye başlayacağı konuşuluyor. Kubilay Aka, Cam Tavanlar adlı yeni dizinin başrol oyuncusu olarak ekranlarda yer almaya devam edecek. Dizinin yeni bölümünde Celasun arabanın içinde saldırıya uğruyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak, gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.