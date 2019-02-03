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Çukur'da Cumali ve Vartolu'ya Yamaç şoku! 'Sizden iyi düşman mı olur? Çukur 51. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 40. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur'da Karakuzular yeniden harekete geçiyor ve büyük bir saldırı yapıyorlar. Cumali ile Salih'in kapışması ise Yamaç'ı çileden çıkartıyor. Yamaç, Cumali ve Salih'in kapışması sırasında mahalleye geliyor ve kavgayı ayırıyor. Yamaç’ın, Cumali ve Salih’e, “Size sizden iyi düşman mı olur?” diyerek yere yığıldığı anlar heyecanı yükseltiyor. İşte Çukur 40. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

“SİZE SİZDEN İYİ DÜŞMAN MI OLUR?”
Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oluyor. İdris’in oğullarına tepkisinin çok sert olduğu, Karakuzuların yeniden harekete geçtiği, Selim’in Yamaç’ı vuran kişinin peşine düştüğü yeni bölüm fragmanında Sultan ve Meliha yüzleşmesi de dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 18. bölümünde Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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