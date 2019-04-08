Çukur'da Sena ve Mahsun öldü mü? Sena'nın ölüm sahnesi yürek dağladı! Çukur 60. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur 8 Nisan Pazartesi akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mahsun'la birlikte olan Sena, siyah yüzüklü kişi tarafından kaçırılarak su dolu cam bir fanusta hapsedildi. Mahsun ise Sena'yı kurtarmaya çalışırken depoya gelen Yamaç'a silah çekti. Yamaç Mahsun'u vurduktan sonra Sena'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak kurşun geçirmez camı kıramayan Yamaç, çaresiz kaldı. Sena ise Yamaç'ın gözleri önünde boğularak öldü.
Yamaç ise yaralı halde olan Mahsun'u buldu. Mahsun kendisinin yapmadığını söyledi ancak şok halinde olan Yamaçona sarılarak çatıdan atladı. Bir arabanın üzerine düşen Mahsun öldü. Böylece Çukur'un 60. son bölümünde Mahsun ve Sena'nın ölümüyle Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş diziye veda etti.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vartolu’nun Cansız’dan aldığı adrese doğru yola çıkan Yamaç ve Selim karşılarında Mahsun’u buluyor. Mahun’u evden çıkarken gören Yamaç, Selim’i eve bakması için bırakıp hemen takibe başlıyor. Uzun bir kovalamaca sonrası inşaat önünde Mahsun’un arabasını gören Yamaç silahına sarılıp etrafı kolaçan ediyor. Mahsun’un bir anda Yamaç’ın karşısına çıkması ile büyük kavga başlıyor.
Sena’yı kaybetmesiyle deliye dönen Yamaç, Mahsun’un yere damlayan kanlarını takip edip peşine takılıyor. İzlerin karşı çatıda bittiğini fark eden Yamaç kanepenin arkasındaki Mahsun’u görüp yanına atlıyor. Mahsun her ne kadar Sena’ya bunları yapanın kendisi olmadığını söylese de Yamaç ona sarılarak çatıdan atlıyor.
Sena’nın mahalleden kalkan cenazesine tüm Çukur halkı katılıyor. Sena’nın cenazesi Koçovalı ailesinin kabristanın önüne gömülüyor. Mezara toprak atarken kendini bir anda fenalaşan Yamaç’ı Cumali yakalıyor. Yamaç fenalaşınca herkes sıra sıra toprak atıyor.
Sena’yı defnettikten sonra ilk kez odalarına giren Yamaç, Paris’te çekildikleri fotoğrafa bakıyor. Kendini yatağın ucuna bırakan Yamaç bir anda Sena’nın halüsinasyonunu görüyor. Her şeyin bir hayal olduğunu anlayan Yamaç yatağı düzletip ucuna çöküyor.
Son yaşananlara dikkat çekmeye çalışan Emmi’nin sözü İdris’in Yamaç’ı sorması ile kesiliyor. Meliha’nın mesajı okur okumaz telefon eden İdris oğullarının gelmesi ile telefonu kapatıyor. Herkesi dışarı çağıran Cumali kötü haberi veriyor. Arabada Yamaç ve Sena’nın halini gören herkes yıkılıyor. Sena’nın bu halini gören Aliço, Hali’nin öldüğü ana dönüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum