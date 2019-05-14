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Çukur'da sürpriz ayrılık! Aliço öldü mü? Çukur 65. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.05.2019 01:50 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 65. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur'da Uluç'un hain çıkması herkesi sarsarken, Koçovalılar ise yeni düşmanları Azer'e karşı plan yaptı. Azer ve Yücel ise Koçovalılar'ı yok etmek için ortak hareket etmeye başladı. Yücel ise Uluç'u öldürdü. Böylece Serhat Özcan Çukur'a veda etti. Son bölüm final sahnesinde ise Yücel bir kez daha Aliço'yu ele geçirerek bir depoda bağladı. Peki Yücel Aliço'yu vuracak mı? Aliço öldü mü? Rıza Kocaoğlu ayrıldı mı? İşte Çukur son bölüm final sahnesi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur 65. son bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak olan Çukur'un son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

YÜCEL ULUÇ'U ÖLDÜRDÜ!

Yücel'i tuzağa çekmek için her şeyi planlayan Yamaç, Kemal ve Metin’e saklanmasını söyleyip haber bekledi. Mekanda tüm bunlar olurken herkesten gizli buluşma noktasına giden Aliço, bir tepeye çıkıp Uluç’u izledi. Buluşmanın tuzak olduğunu anlayan Yücel ise mekana sadece arabasını yolladı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Yamaç ise, Uluç’un vurulması ile neye uğradığını şaşırdı. Aliço’nun yakınında ortaya çıkan Yücel ve Remzi ise Aliço’yu bayıltarak kaçırdı. Böylece Çukur'da Uluç'u canlandıran usta oyuncu Serhat Özcan diziye veda etti.

ALİÇO ÖLÜYOR MU? SİYAH ZARF ORTAYA ÇIKTI

Yücel’in tuzağı anlayıp Uluç’u indirmesi ile planı bozulan Yamaç’ı kötü bir sürpriz daha bekliyor. Aliço’nun keskin nişancı tüfeğinin altındaki siyah mektubu bulan Kemal ve Metin hiç zaman kaybetmeden Yamaç’ın yanına koşuyor. Mektubu görür görmez Aliço’nun başına bir şey geldiğini anlayan Yamaç kalakalıyor. Aliço’yu kaçıran Yücel ise onu bir depoya kapatıyor. Peki Yücel Aliço'yu öldürecek mi? Bu sorunun yanıtı 66. yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yücel’e yardım sözü veren Timsah Celil, ortalığı karıştırmak için adamlarını da alıp işe koyuluyor. Mekan mekan gezip karışıklık çıkarıp, önüne gelene sıktıran Timsah Celil, Azer Kurtuluş'un selamını söyletiyor.

Başlarından bir türlü bela eksik olmayan Koçovalılar son yaşananların üstünden geçerken konu Uluç'a geliyor. Yamaç'ın Uluç'a dokunulmayacak sözü ile sinirlenip sert çıkış yapan Celasun'u Cumali sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Başlarındaki belaları unutup birbirine saran kardeşler arasında tartışma başlıyor.

Yamaç ve Salih’in olduğu arabayı takip eden Azer kendini statta buluyor. Tribünlerde ikiliyi arayan Azer, Yamaç’ı görünce adamları ile etrafını sarıyor. Bu durumu gören mahalleli ise bir ıslıkla Azer’in etrafını sarıyor. Azer’e aralarında bir düşmanlık olmadığını söyleyen Yamaç eğer düşman olurlarsa aralarından birinin canının yanacağını ekliyor. Azer’e bir teklif yapan Yamaç dost olmak istiyorlarsa bunun bir maç ile olacağını söylüyor.

Celil’in zeki yönünü keşfeden Yücel, yardım istemek için evine gidiyor. Direkt konuya giren Yücel, Azer’i Koçovalıların üstüne sürmek için yardım istediğini söylüyor. Canı istemediği sürece hiçbir şey yapmayacağını söyleyen Celil, canının sıkıldığını söyleyip kargaşa çıkmasını istediğini ekliyor.

Timsahın yanına gidip Koçovalıları hakkında bilgi isteyen Azer, Serdar’ın ölümünün kafasını karıştırdığını söylüyor. Timsahla Azer’in muhabbetini kesen ise Yücel’in gelmesi oluyor. Koçovalılar’dan büyük bir alacağı olduğunu söyleyen Yücel, Azer’e onlarla tek başına mücadele edemeyeceğini söyleyip ortaklık teklif ediyor ama Azer bu teklifi reddediyor.

Kahvede kavga eden oğullarını toplayan İdris onları halı sahaya getiriyor. Bir bir takımları oluşturan İdris, Medet’i kaleye verdikten sonra ilk golü atıyor. Kavgalarını unutup kendini maça kaptıran kardeşler maçın sonunda yeniden beraber olduğunu hissediyor.

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

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