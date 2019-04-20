Çukur'da Timsah'tan Vartolu ve Cumali için korkunç plan! Çukur 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali’nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet’le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu’na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü’nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü’nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 29. bölümünde sahte Baykal’ın vurulması, Yamaç’ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü’nün peşine düşerken Cumali’nin, Timsah’ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç’a ulaşmak isteyen Timsah’ın, Cumali’yi rehin aldığı heyecan dolu tanıtımda abisinin yardımına gelen Vartolu Salih, Cumali’ye borcunu ödemek istiyor. Yamaç’la birlikte gitmek isteyen Damla, “Ben Sena değilim!” sözleriyle Yamaç’ın sabrını taşırıyor. Cumali, Salih ve Medet’in bir kamyonun önüne bağlandığı korku dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, üçlünün nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'a yeni katılan Ahmet Melih Yılmaz'ın canlandırdığı Timsah karakteri ise son bölüme damga vurdu. Yamaç'a ulaşmak isteyen Timsah, Cumali'yi kaçırdı. Diğer yandan ise siyah yüzüklünün, Baykal'ın yerine koyduğu kişi ortaya çıktı. Sahte Baykal öldürülmek üzereyken kaçtı ve mahalleye geldi. Yamaç'a tüm gerçekleri anlatmak üzere olan sahte Baykal dürbünlü tüfekle vurularak öldürüldü.

SİYAH YÜZÜKLÜ, YAMAÇ'I AKVARYUMA KAPATTI

Çukur son bölümde Yamaç, Yüzüklü’nü kendisine bıraktığı küpürler sayesinde Gül Pavyon’a gidiyor. Sena ile olan anıları gözünün önünden geçiyor. Sena’nın hayatını kaybettiği akvaryuma bu kez Yamaç giriyor. Yamaç’ın gözlerini kapadığı sırada Yüzüklü, akvaryumun kapağını kapatıyor. Sena’nın başlangıç olduğunu, daha çok görüşeceklerini söylüyor ve kapağı açıyor.