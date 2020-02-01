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Çukur'da Yamaç ve Vartolu'nun gizemli yolculuğu! Her şey değişecek! İşte Çukur 86. yeni bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 01.02.2020 02:53 | Son Güncelleme

Çukur'un merakla beklenen 86. yeni bölümünde Yamaç ve Vartolu arasında şoke eden gelişmeler yaşanacak. Çukur’da haftalardır beklenen Yamaç ve Vartolu arasındaki büyük hesaplaşma bu hafta gerçekleşecek. Yamaç'ı Mahsun'un yardımıyla Çağatay Erdenet'in elinden kurtaran Vartolu, hesap sormak için kardeşiyle yüzleşecek. Vartolu, Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkartacak. Ancak amaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu hesap soracak. Mahsun'un yardımıyla Yamaç'ı Çağatay'ın tuzağından kurtaran Vartolu, herkesin öldüğünü sandığı Yamaç'ı sürpriz bir yolculuğa götürecek.

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VARTOLU, YAMAÇ’TAN HESAP SORACAK!

Çukur 3. sezonun 19. bölümüne Vartolu ve kardeşi Yamaç'ın sıra dışı sahneleri damga vuracak. Ç Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek.

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Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak.

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Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

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“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 3 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç’ın yüzüğünü Fatih’ten teslim alan Selim ve Cumali, Çağatay’ın yolladığı paketle birlikte dehşete düştü. Paketin içindeki parçaların Yamaç’a ait olup olmadığını öğrenmek için harekete geçen Koçovalı kardeşler bir yandan da Çağatay’a karşı, kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam etti. Uzun zaman sonra Songül’ün karşısına çıkan Akın, geçmişin acı gerçekleriyle yüzleşti. Çağatay’a ulaşmak için gözünü karartan Cumali, Çağatay’ın planından habersiz mücadelesine devam etti. Fakat, Damla’yı polise ihbar eden Çağatay, Cumali’den bir tercih yapmasını istedi.
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Çukur’u terk etmesi karşılığında Damla’nın serbest bırakılacağını öğrenen Cumali ise, Damla’yı korumak için mahalleden gitti. Yamaç’ı kaybetme korkusuyla öfkesine hâkim olamayan Selim, Cumali’nin de Çukur’dan gitmesiyle tek başına kaldı. Yaptığı akıllıca planla Çağatay’ı alt eden Selim, Çağatay’ın beklenmedik karşı hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü artık sadece Koçovalılar değil, bütün Çukur zor durumda kalmıştı. Çukur’u terk etmek zorunda kalan Selim, yönetimi Akın’a bıraktı. Akın’la anlaşmak isteyen Çağatay beklediği yanıtı alamazken, Çukur için savaşacağını belli eden Akın ekran başındakileri şaşırttı. Bölümün finalinde Çağatay Erdenet’in tuzağından Yamaç’ı kurtaran Mahsun ekran başındakileri şoke etti. Yamaç yerine Ziya’nın öldüğü anlaşılan bölümde Vartolu Çukur’da yeni bir oyunu başlatma hazırlığı yaptı. Final sahnesinde Mahsun’un kurtardığı Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu’nun ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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