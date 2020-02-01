Çukur'da Yamaç ve Vartolu'nun gizemli yolculuğu! Her şey değişecek! İşte Çukur 86. yeni bölüm fragmanı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu hesap soracak. Mahsun'un yardımıyla Yamaç'ı Çağatay'ın tuzağından kurtaran Vartolu, herkesin öldüğünü sandığı Yamaç'ı sürpriz bir yolculuğa götürecek.

VARTOLU, YAMAÇ’TAN HESAP SORACAK!

Çukur 3. sezonun 19. bölümüne Vartolu ve kardeşi Yamaç'ın sıra dışı sahneleri damga vuracak. Ç Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek.



Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak.



Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.