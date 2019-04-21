Çukur'da yüzüklü kim? Aliço siyah yüzüklü kişiyi buldu mu? Çukur 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Koçovalıların sevdiklerine sarıldığı görülürken, ateş altında kalan Damla’nın yaşadığı tehlike heyecanı yükseltiyor. Yücel’in Karakuzulara ihtiyacının olduğunu söylemesi dikkat çekerken, büyük bir korku ve telaşla kahveye gelen Karaca’nın uzattığı siyah zarf merak uyandırıyor.

YÜZÜKLÜ KİM?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 29. bölümünde sahte Baykal’ın vurulması, Yamaç’ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü’nün peşine düşerken Cumali’nin, Timsah’ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek. Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali’nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet’le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu’na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü’nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü’nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.