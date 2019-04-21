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Çukur'da yüzüklü kim? Aliço siyah yüzüklü kişiyi buldu mu? Çukur 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2019 20:37 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 62. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Aliço’nun, “Eğitim yok ama iyi. Çalışmış ama hata yaptı!” diyerek bulduğu yüzüğü Yamaç’a vermesi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Peki Çukur'da Sena'yı da öldüren siyah yüzüklü kişi kim? Çukur'da Yüzüklü ortaya çıkacak mı? Yücel'in ise Karakuzular'dan son kalan kişileri toplamaya çalışması ise 'Yüzüklü Yücel mi? ' sorusunu akıllara getirdi. İşte Çukur 62. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Koçovalıların sevdiklerine sarıldığı görülürken, ateş altında kalan Damla’nın yaşadığı tehlike heyecanı yükseltiyor. Yücel’in Karakuzulara ihtiyacının olduğunu söylemesi dikkat çekerken, büyük bir korku ve telaşla kahveye gelen Karaca’nın uzattığı siyah zarf merak uyandırıyor.

YÜZÜKLÜ KİM?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 29. bölümünde sahte Baykal’ın vurulması, Yamaç’ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü’nün peşine düşerken Cumali’nin, Timsah’ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek. Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali’nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet’le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu’na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü’nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü’nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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