Çukur dizisi ekibi Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu!

"SEYİRCİ HER ZAMAN SÜRPRİZ İSTER"

Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, Türkiye'de dizilerin genellikle dört bölüm yazıldığını zira dört bölümden sonra tutmayan dizilerin yayından kaldırıldığına değindi. Çukur'u başlangıçta 13 bölüm olarak yazdığını anlatan Horzum, Türkiye'de 120 dakikalık bölümlerden oluşan diziler yapıldığı için her bölümde tek bir hikâye akışının mümkün olamadığını belirtti. Gökhan Horzum, bu yüzden her hikâye içinde aynı zamanda farklı kök hikâyeler koyduğunu ve seyirciyi bu alt hikâyelerle yakaladıklarını belirtti. Seyirci ile etkileşime de değinen Horzum, ''Hikâye yazarken izleyiciden gelen tepkileri, talepleri çok fazla dikkate almamalısınız. Hocam, yönetmen Yavuz Turgul'un da dediği gibi seyircinin her zaman sürprize ihtiyacı vardır. Bu yüzden siz oraya seyircinin daha önceden bildiği bir hikâyeyi koyarsanız seyirci bunu asla izlemez'' ifadelerini kullandı.

"BEN ROL YAPMAYI BİLMEM"

Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran oyuncu, yazar ve aynı zamanda doktor olan Ercan Kesal ise oyunculuk adına en önemli kaygısının işini iyi yapmak olduğunu şöyle anlattı: