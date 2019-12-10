Çukur dizisinde kadın cinayetlerine tepki: "Bu utancı bölüşsek de paylaşamayız"

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da, sosyal mesajlarla dolu bir sahne izleyicilerin beğenisini topladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

"Kadınlar sokakta korkmadan dolaşacak, herkes buna alışacak" şeklindeki duvar yazılarının dikkat çektiği yeni bölümde, Ceren Özdemir gibi genç yaşta hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

"Sadece hayatları değil, hayalleri de vardı" ve "Kadınlar sokakta korkmadan dolaşacak, herkes buna alışacak" şeklinde duvar yazılarının yer aldığı yeni bölümde, son dönemde hayatını kaybeden Ceren Özdemir ve Güleda Cankel'in de isimleri yazılıydı.





