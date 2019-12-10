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Çukur dizisinde kadın cinayetlerine tepki: "Bu utancı bölüşsek de paylaşamayız"

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 00:43 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 79. son bölümüyle 9 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Duvar yazılarında Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in adının da yer aldığı Çukur'da, "Bu utancı bölüşsek de paylaşamayız" mesajı da dikkat çekti.

Çukur dizisinde kadın cinayetlerine tepki: "Bu utancı bölüşsek de paylaşamayız"

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da, sosyal mesajlarla dolu bir sahne izleyicilerin beğenisini topladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

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"Kadınlar sokakta korkmadan dolaşacak, herkes buna alışacak" şeklindeki duvar yazılarının dikkat çektiği yeni bölümde, Ceren Özdemir gibi genç yaşta hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

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"Sadece hayatları değil, hayalleri de vardı" ve "Kadınlar sokakta korkmadan dolaşacak, herkes buna alışacak" şeklinde duvar yazılarının yer aldığı yeni bölümde, son dönemde hayatını kaybeden Ceren Özdemir ve Güleda Cankel'in de isimleri yazılıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur Ceren Özdemir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
filimde herkezi vur öldür dayak at silah patlat sonra sosyal mesj ver
Dizide dogru duzgun polis yok bisey yok kafalarina gore kan govdeyi goturuyo genc kesimi ozentiye surukluyo bu konularida ele almak lazim kurtlar vadisi abartiydi cogu yerde ama bunlar kadarda degildi.
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