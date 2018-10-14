Çukur dizisine bomba transfer!

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Survivor'a damga vurararak birinci olan ve hemen ardından Söz dizisinde rol alan Atakan Arslan'ın eski dizisine rakip olacağını yazdı. Eyüboğlu'nun bugünkü yazısında verdiği bilgiye göre; Söz dizisinden neden çıktığı asla bilinmeyen Atakan Arslan, Çukur'a dahil oldu.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi yarattı. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.

