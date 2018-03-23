Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un kadrosu genişliyor. Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor.

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu'nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal'la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, "Baykal, gücünü geri kazanacak mı?" sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal'ın canlandırdığı Elvis'in Yamaç ve İdris'le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un 22. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.