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Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

ÇUKUR HABERLERİ  | 23.03.2018 02:36 | Son Güncelleme

Çukur'un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Elvis karakteriyle Çukur'daki dengeleri değiştirmeye geliyor.

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un kadrosu genişliyor. Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor.

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu'nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal'la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, "Baykal, gücünü geri kazanacak mı?" sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal'ın canlandırdığı Elvis'in Yamaç ve İdris'le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un 22. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı. Bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni topladı. Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı. Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.

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