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Çukur dizisine milli maç molası! Çukur 72. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 03:13 | Son Güncelleme

Çukur dizisi ekrana bir hafta ara verdi. Show TV'de 3. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un merakla beklenen 72. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yamaç'ın mahalleye geri döndüğü ve düşmanlarına karşı savaş ilan ettiği Çukur'un yeni bölüm ilk fragmanı da büyük merak uyandırmıştı. Ancak dizi 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa Türkiye maçı nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. İşte Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışı.

Çukur dizisine milli maç molası! Çukur 72. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 72. yeni bölümünün 14 Ekim Pazartesi yayınlanacağı duyurulmuştu. Yeni bölümden ilk fragmanın da yayınlandığı Çukur'un yeni bölüm tarihi değişti.

Show TV'nin 14 Ekim Pazartesi yayın akışında ise Çukur'un kolaj sahnelerinden oluşan özel bölümü ekrana gelecek.

Çukur 3. Sezon 4. Bölüm (1)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa - Türkiye maçı Pazartesi akşamı TRT1'de canlı olarak yayınlanacak. Çukur dizisi ise milli maç nedeniyle ekrana bir hafta ara verdi.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi gelecek hafta yayınlanmayacak.

Çukur (1)

Çukur'un merakla beklenen 72. yeni bölümü ise 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

Çukur 3. Sezon 2. Bölüm (5)

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR'A YAMAÇ'IN ERİK DALI OYNAMASI DAMGA VURDU
Çukur'un 71. son bölümüne Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında yaptıkları dans gösterisi damga vurdu. Çukur'a geri dönen Yamaç'ı bulan Nehir "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir'e Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir kendini en son Erik Dalı türküsüyle oynadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

Çukur 3. Sezon 2. Bölüm (4)
Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Çukur (1)1

YAMAÇ'I KİM KURTARDI?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali’nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç’ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç’ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar’ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.

Çukur (7)

Pansumandan sonra kendine gelen Yamaç karşısında Cumali’yi görünce şaşırıyor. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Cumali kardeşine çorbayı içirdikten sonra olan biteni hikaye şeklinde anlatıyor. Kendine gelir gelmez abisiyle didişmeye başlayan Yamaç, Cumali’nin yoğun sevgisi ile karşılaşıyor.

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