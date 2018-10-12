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Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu. Çukur dizisinin 38. yeni bölümünde, Reşit rolüyle Muhammed Cangören de rol alacak. Dizideki Reşit karakteri, Karakuzular'a karşı savaşa başlayan Vartolu ve Yamaç'a silah sağlayacak. Usta oyuncu Muhammed Cangören'in Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abuzer karakteri, dizinin efsanelerinden biri olmuştu.

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine son olarak Hayat Benim dizisinde rol alan Muhammed Cangören dahil oldu. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekti.

çukur reşit

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?
1951 Afganistan doğumlu. Tiyatro oyuncusu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 30'a yakın televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır.

Daha sonra Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oynu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karekterini canlandırmıştır.

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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

GİZEMLİ KARAKTER REŞİT KİM?
Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Cumali ve Vartolu, Karakuzular'a karşı başladıkları savaşta güçlü silahlara ihtiyaç duyunca yeni bir isme ulaşıyor. Vartolu'nun bağlantıyı sağladığı Reşit karakteri, Yamaç'la buluşuyor. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukur’dakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçti. Saldırıdan sonra mahalleye Karaca ile geri dönen Ayşe, Çeto’nun karşısına çıktı. Afganlara verilecek parayı tahsil eden Cumali, Vartolu ile birlikte teslimatı yapacağı sırada husumetlisi Refik’in tuzağına düştü. Her şeyin bittiğini düşünen ikiliyi kurtaran ise Medet oldu. İdris’i bir gölge gibi takip eden Selim’in İdris’in karşısına çıktığı anda nefesler tutuldu. Yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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