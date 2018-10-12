Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine son olarak Hayat Benim dizisinde rol alan Muhammed Cangören dahil oldu. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekti. MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

1951 Afganistan doğumlu. Tiyatro oyuncusu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 30'a yakın televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Daha sonra Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oynu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karekterini canlandırmıştır.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor. GİZEMLİ KARAKTER REŞİT KİM?

Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Cumali ve Vartolu, Karakuzular'a karşı başladıkları savaşta güçlü silahlara ihtiyaç duyunca yeni bir isme ulaşıyor. Vartolu'nun bağlantıyı sağladığı Reşit karakteri, Yamaç'la buluşuyor. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekiyor.