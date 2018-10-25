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Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak? Çukur'a ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması beklenen Akın Koçovalı karakterini genç oyuncu Burak Çelik'in canlandıracağı iddia edildi. Peki Çukur'da Selim'in oğlu Akın Koçovalı kimdir?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve adı ilk defa ortaya atılan Akın Koçovalı karakteri için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Selim Koçovalı'nn cezavinde olan oğlu Akın Koçovalı dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak. Çukur'un merak edilen gizemli karakterlerinden olan Akın Koçovalı için genç oyuncu Burak Çelik'in adının geçtiği öğrenildi.

Burak Çelik son olarak Star TV'nin iddialı dizisi Söz'de Selim rolünü canlandırmıştı.

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Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI KİMDİR?
Çukur dizisinini ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak olan Akın Koçovalı çok konuşulacak. Akın, Ayşe ve Selim’in iki çocuğundan biridir. Henüz 18 yaşından küçük olan Akın, işlediği bir suçtan ötürü parmaklıklar ardındadır. Annesi dört gözle onun çıkacağı günü beklemektedir.

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AKIN KOÇOVALI ASTIM HASTASI
İdris Koçovalı en büyük torunu Akın'ı asla yanlız bırakmaz. İdris'in eli astım hastası olan Akın'ın üzerindedir. Akın Koçovalı'nın hapiste ilaç ihtiyacını İdris Baba karşılamaktadır. Hapisten çıkması çok yakın olan Akın, küçük yaşta olmasına rağmen işlediği suçtan dolayı hapistedir. Akın Çukur’a döndüğünde geçmişe ait seyirciye anlatılmamış olan gerçekler de parça parça gün yüzüne çıkacaktır.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otopark’ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanışır.

Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral’ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik’in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya’nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener’in ”Hasta” adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener’in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.

İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynamıştır.

Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'de Selim karakterini canlandırdı.

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