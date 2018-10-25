Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve adı ilk defa ortaya atılan Akın Koçovalı karakteri için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Selim Koçovalı'nn cezavinde olan oğlu Akın Koçovalı dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak. Çukur'un merak edilen gizemli karakterlerinden olan Akın Koçovalı için genç oyuncu Burak Çelik'in adının geçtiği öğrenildi.

Burak Çelik son olarak Star TV'nin iddialı dizisi Söz'de Selim rolünü canlandırmıştı.

Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI KİMDİR?

Çukur dizisinini ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak olan Akın Koçovalı çok konuşulacak. Akın, Ayşe ve Selim’in iki çocuğundan biridir. Henüz 18 yaşından küçük olan Akın, işlediği bir suçtan ötürü parmaklıklar ardındadır. Annesi dört gözle onun çıkacağı günü beklemektedir.

AKIN KOÇOVALI ASTIM HASTASI

İdris Koçovalı en büyük torunu Akın'ı asla yanlız bırakmaz. İdris'in eli astım hastası olan Akın'ın üzerindedir. Akın Koçovalı'nın hapiste ilaç ihtiyacını İdris Baba karşılamaktadır. Hapisten çıkması çok yakın olan Akın, küçük yaşta olmasına rağmen işlediği suçtan dolayı hapistedir. Akın Çukur’a döndüğünde geçmişe ait seyirciye anlatılmamış olan gerçekler de parça parça gün yüzüne çıkacaktır.