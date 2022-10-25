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Çukur ekranlara dönüyor mu? Yeni sezon iddiası sosyal medyayı salladı! Çukur'un yapımcısı o gerçeği açıkladı

25.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlara damga vuran fenomen dizi Çukur'un yeni bölümleriyle, bir dijital platformda ekrana döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Show TV'de yayınlandığı dönemde 4 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden ve Koçovalı ailesinin heyecan dolu maceralarını anlatan Çukur dizisiyle ilgili son bilgileri gazeteci Sina Koloğlu açıkladı. Çukur'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini Ay Yapım'ın patronuna soran Koloğlu, dizinin meraklılarını üzen bilgiyi duyurdu.

Çukur ekranlara dönüyor mu? Yeni sezon iddiası sosyal medyayı salladı! Çukur'un yapımcısı o gerçeği açıkladı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Öner Erkan, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Çukur dizisi, 2017-2021 yılları arasında pazartesi geceleri milyonları ekran başına kilitlemişti. Olay olan bir finalle ekrana veda eden Çukur'la ilgili ortaya atılan iddia ise hayranlarını heyecanlandırdı.

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'ÇUKUR EKRANA DÖNÜYOR' İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çukur dizisinin yeni bölümleriyle ve tam kadro olarak dijital bir platform için yeniden çekileceği haberleri sosyal medyada yayıldı. Çukur'un yeni sezon iddialarının ardından gazeteci Sina Koloğlu, dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın patrounu Kerem Çatay'a sordu.

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ÇUKUR'UN YAPIMCISI AÇIKLADI

Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çukur'la ilgili gerçeği açıkladı. Koloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Dizi tarihimizin 'kült' tabir edilebilecek dizilerinden biri Çukur. Bir haber, sevenlerinin hayli heyecana getirdi. 'Dijital platformda aynı ekip ile çekilecek' haberi. 'Ay Yapım imzalı Çukur dizisi için dijital platformlarla görüşmeler başladı' diye yazıldı. Ay Yapım patronu Kerem Çatay'a sordum. 'Yazmışlar, ben de okudum. 'Çukur' için hiçbir planımız yok' dedi. Senarist Gökhan Horzum da 'Dijital meselesinin doğru olmadığını' söyledi."

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