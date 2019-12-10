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Çukur reytinglerde zirveyi bırakmadı! Çukur son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 23:13 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, 3. sezon 12. son bölümüyle reytinglerde birinciliğe yerleşirken, final sahnesinde Yamaç'a kendini siper eden Kemal'in vurulduğu anlar izleyicileri şoke etti.

Çukur reytinglerde zirveyi bırakmadı! Çukur son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Azer, Bülent'i kullanarak Koçovalıları tuzağa çekti. Azer'i karşısında bulan Yamaç'ın elindeki silahı atarak ölüme yürüdüğü anlarda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kemal, Azer'in namlusunun ucunda bulunan Yamaç'ın önüne atlayıp onu kurtardı. Yamaç'ın kollarına düşen Kemal ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Kemal'e ne olacağı merak konusu oldu.

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ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!

Çukur, yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.86 izlenme oranı (rating), 22.79 izlenme payı (share), AB'de 9.04 izlenme oranı (rating), 21.05 izlenme payı (share), Total'de 10.85 izlenme oranı (rating), 24.63 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #KoçovalıBrothers etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 25 dakika dünyada ise 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

KOÇOVALILAR KEMAL'E KARŞILIK, AZER'E KARDEŞİNİ VERDİ!

Yamaç'ı Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu'nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço'nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur'un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer'e yakalandı. Kardeşi Kadir'e karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal'i, Azer ise kardeşi Kadir'i geri aldı.

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YAMAÇ VE VARTOLU'NUN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken, Vartolu'dan boşanacağını söyleyen Saadet sürpriz kararıyla ekran başındakileri şaşırttı. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Plan yapıp Bülent'i yem olarak kullanan Azer, Koçovalı kardeşleri tuzağa çekti. Koçovalı kardeşler, Bülent'in tüm adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra sahneyi Vartolu'ya bıraktı. Her operasyona renk katan Vartolu, bu seferki çatışmanın bitişini kardeşleriyle birlikte halay çekerek kutladı. Koçovalı kardeşlerin birlikte halay çektiği anlar izleyenleri gülümsetirken, Cumali işin acılı kısmına geçmek için sabırsızlandı.

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