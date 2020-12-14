Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Show TV’de yayınlanan ve yayınlandığı akşamlar reyting rekorları kıran Çukur dizisi setinde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Covid 19 salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında.

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

SAATLERCE ÖYLE BEKLEDİLER...

Uçankuş'un özel haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Covid 19'a davetiye çıkardı.



