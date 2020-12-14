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  4. Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

14.12.2020 16:57 | Son Güncelleme:
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Fenomen dizi Çukur'un setinde skandal bir olay yaşadı. Dizinin yeni bölüm çekimleri geçtiğimiz gün Yeniköy’de gerçekleşti. Çekimlerine bir kamyon dolusu figüran getirildi. Ancak ne mesafe vardı ortada ne de maske...

Show TV’de yayınlanan ve yayınlandığı akşamlar reyting rekorları kıran Çukur dizisi setinde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Covid 19 salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında.

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

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SAATLERCE ÖYLE BEKLEDİLER...

Uçankuş'un özel haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Covid 19'a davetiye çıkardı.


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