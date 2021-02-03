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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi

03.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi

Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu, yaz aylarında aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulmuştu. Temmuz ayında detoks kampına giren ünlü oyuncunun kısa sürede kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz Bodrum’da göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, basına yansıyan görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi" paylaşımında bulunarak takipçilerini güldürmüştü.

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Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık verdi ve salonda çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

15 GÜNDE 9 KİLO VERDİ

Göbekli fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra sıkı bir diyete girdiğini dile getiren ünlü oyuncu, 16 kilo verdiğini açıkladı.
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Detoks ve su diyeti yaptığını ifade eden Kocaoğlu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.

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