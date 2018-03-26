Çukur'un Celasun'u: Öpmek istedi ama...

Henüz 23 yaşında, attığı gol olan bir oyuncu. Önce “Vatanım Sensin”de oynadı, ardından “Arif v 216”da yüzünü gösterdi.

Şimdi de “Çukur”da Celasun rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.

Genç kızların yeni sevgilisi Kubilay Aka, “Tanınmak güzel şey, keyif alıyorum. Fotoğraf çektirmek istemeleri de hoşuma gidiyor” diyor.

Aka Hürriyet'ten Sinem Vural'a verdiği röportajda ilginç bir anısını anlatıyor.

Kubliay Aka'ya sevgilisi var mı diye soruluyor; işte verdiği o yanıt:

"◊ Hayatınızda biri var mı?

Sevgilim işim diyeyim. (Gülüyor)

◊ Pek ikna olmadım ben bu yanıta. Peki genç kızların ilgisi nasıl?

Tanınmak güzel bir şey, keyif alıyorum. Fotoğraf çektirmek, benimle bir şeyler paylaşmak istiyorlar. Bunlar hoşuma gidiyor.

◊ Tuhaf istekler oluyor mu?

Bir kere birisi öpmek istedi, “olmaz” dedim. “Çukur”la birlikte erkek izleyiciler de ilgi göstermeye başladı. Ama onlar öpmek istemiyor tabii. (Gülüyor)"

HAVALİMANINDA KEŞFEDİLDİ

Kubilay Aka’nın keşfedilme öyküsü hayli ilginç. Daha önce havalimanında çalışan Aka, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana ‘Vatanım Sensin’ dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu.

Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim. O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim.”