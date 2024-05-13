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İzmir'in ünlü gece kulübüne baskın! Polisler de gözaltına alındı, yöntemleri deşifre oldu

13.05.2024 14:09
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İzmir'de polis gece kulübünü bastı, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün suç işleme yöntemi de deşifre oldu. Şüphelilerin gece kulüpleri üzerinden suç gelirlerini akladığı ortaya çıktı. Baskından görüntüler kameraya yansıdı.

İzmir'in ünlü gece kulübüne baskın! Polisler de gözaltına alındı, yöntemleri deşifre oldu

İzmir'de nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp paraları aklayan suç örgütü takibe alındı, gece kulübüne baskın için düğmeye basıldı. Toplamda 24 kişi gözaltına alındı, aralarından 3'ü polis memuru...

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SUÇ MAKİNESİ GİBİLERDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe aldı.

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YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU: SUÇ GELİRLERİNİ GECE KULÜPLERİNDE AKLIYORLARDI

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

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GÖZALTINA ALINAN POLİSLER DE VAR, AVUKAT ARANIYOR

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir’deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

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Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatın da konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu gece kulübü baskın
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