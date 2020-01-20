Çukur'un Cumali'si Necip Memilli evlendi

Sade bir tören ile dünyaevine giren çifti bu mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Necip Memili evlilik haberini bugün çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu düştü.

Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir moda dergisinde editörlük yapıyor.

Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Memilli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "aşk..." notunu düşerek ilişkilerini takipçilerine duyurmuştu.





