Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş diziye geri dönüyor!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'da dengeleri değiştirecek bir sürpriz yaşandı. Geçtiğimiz sezon 'Mahsun' karakterine hayat veren Berkay Ateş, ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacak.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur 3. sezonunda da pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği, Gökhan Horzum'un ise kaleme aldığı fenomen dizide yeni bir sürpriz daha yaşanacak.

TV 100'ün haberine göre, geçen nisan ayında projeye veda eden ödüllü oyuncu Berkay Ateş Çukur'a geri dönüyor.

Birkaç gündür sosyal medyada dillenen söylentinin doğru olduğu ve Mahsun rolündeki performansıyla beğeni toplayan Berkay Ateş'in yeni bölümlerde projedeki tansiyonu artıracağı ortaya çıktı.



