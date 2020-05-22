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Çukur’un Medet’i Mustafa Kırantepe tek kişilik oyununa hazırlanıyor: Prömiyer yapacağım hafta kendimi ekmek yaparken buldum

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.05.2020 01:38 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde Medet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Kırantepe, Bir Alzheimer’ın Anıları isimli tek kişilik oyununa hazırlanıyor. Kırantepe yeni oyununun prömiyeri olacağı hafta korona yasakları yüzünden kendini bir anda mutfakta ekmek yaparken bulduğunu söyledi.

Çukur’un Medet’i Mustafa Kırantepe tek kişilik oyununa hazırlanıyor: Prömiyer yapacağım hafta kendimi ekmek yaparken buldum

Pandemi sürecinden önce “ Bir Alzheimer’ın Anıları” isimli tek kişilik oyun çalışmaya başladığını ve prömiyer yapacağı hafta karantina yasaklarının başladığını söyleyen Mustafa Kırantepe, haliyle prömiyerin ve tüm oyunlarının iptal olduğunu, oyun oynaması gereken gün kendini bir anda “yaş maya mı yoksa kuru maya mı?” diye düşünürken bulduğunu söyledi.

“Bir Alzheimer’ın Anıları” isimli tek kişilik oyununun pandemi sürecinden sonra prömiyer yapacağını söyleyen ünlü oyuncu, dizi çekimlerinin de bu sezon daha erken başlayacağını belirtti.

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Çukur’un Medet’i olarak da bilinen oyuncu, 10 yıldır Semaver Kumpanya - Çevre Tiyatrosu bünyesinde tiyatro yapmaya devam ettiğini söyledi.
Karantina sürecinin olumlu taraflarını görmeye ve o şekilde yaşamaya adapte olarak endişe ve kaygıdan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen Mustafa Kırantepe, bu süreçte tüm sağlık çalışanlarına, tüm çalışmak zorunda olanlara ve hastalıkla savaşan hastalara güç dilediğini söyledi.

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