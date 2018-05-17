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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes yolcusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Son dönemde Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılacak.

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes yolcusu

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'i Cannes Film Festivali heyecanı sardı. Deniz, bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılmak için Fransa'ya gidiyor. Şu suralar Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren 23 yaşındaki oyuncu, ünlü yıldızlarla birlikte kırmızı halıda yürüyecek.

Hürriyet'in haberine göre; Deniz, festivale Fransa’nın ünlü mücevher markası Messika Jewelry’nin davetlisi olarak gidecek. Ünlü oyuncu ödül töreninde de markanın mücevherlerini takarak boy gösterecek.

dilancicel

8 Mayıs’ta başlayan Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinliğin ödül töreni 19 Mayıs’ta gerçekleşecek. Festivale daha önce Türkiye'den Meryem Uzerli katılmış, Hazar Ergüçlü'nün ise Cannes için hazırlık yaptığı açıklanmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz cannes

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