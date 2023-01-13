Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Süper minili poz

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ünlenen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklamış ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini aldı. Meli Bendeli ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncu değişimiyle şaşırtıyor.
Dudak ve göğüs estetiği yaptıran başarılı oyuncunun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.
Cinsiyet değiştirdikten sonra uzun süre sosyal medyada gündem olan ünlü Ahmet Melih Yılmaz son olarak mini elbisesiyle pozlarını paylaştı. Oyuncuyu görenler "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumları aldı.