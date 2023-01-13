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  4. Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Süper minili poz

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Süper minili poz

13.01.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla 2022 yılına damga vuran Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz değişimiyle dikkat çekiyor. Adını Meli Bendeli yapan oyuncu süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Süper minili poz

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle ünlenen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklamış ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini aldı. Meli Bendeli ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncu değişimiyle şaşırtıyor.

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Dudak ve göğüs estetiği yaptıran başarılı oyuncunun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

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Cinsiyet değiştirdikten sonra uzun süre sosyal medyada gündem olan ünlü Ahmet Melih Yılmaz son olarak mini elbisesiyle pozlarını paylaştı. Oyuncuyu görenler "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumları aldı.

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Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu karakteri

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