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Çukur ve Yasak Elma yarışı... 22 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 23.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Çukur ve Yasak Elma yarışı... 22 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

22 Şubat Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 22 Şubat Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 22 Şubat 2021 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

22 Şubat Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 22 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; 22 Şubat Pazartesi akşamı Çukur, Yasak Elma, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Maraşlı dizisi yeni bölümü yayınlandı.
  • Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber’den sonra Sefirin Kızı dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Fox TV'de ise akşam kuşağında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.
  • TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu izleyici ile buluştu.
  • TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ekranlara geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
  • Kanal D ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra Geniş Aile Komşu Kızı filmi yayınlandı.

22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 22 Şubat 2021 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 22 Şubat total reyting rakamları açıklandı.

22 Şubat Pazartesi total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
  • Show TV’nin sevilen dizisi Çukur ise total listede ikinci sıradan kendisine yer buldu.
  • Fox TV ekranlarına gelen Yasak Elma dizisi totalde en çok izlenen programlar listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
  • ATV’nin beğenilerek takip edilen programı Esra Erol’da en çok izlenen listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.
  • ATV ekranlarına gelen Maraşlı dizisi en çok izlenen listesine beşinci sıradan girdi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur, dördüncü sırada ise Maraşlı yerini aldı. Beşinci sıraya Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı yerleşti.

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