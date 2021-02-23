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  4. TV yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 23.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

23 Şubat 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Şubat Salı akşamı Güldür Güldür Show, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Baraj, G.O.R.A ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Şubat Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Şubat Salı kanalların yayın akışında neler var? 23 Şubat Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Şubat Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Şubat Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

23 ŞUBAT SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:15 Yusuf Yusuf
01:15 Çukur
03:45 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Maraşlı
02:45 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
23:45 Kutupta Felaket
01:45 Kutupta Felaket
03:15 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
23:45 Son Yaz
02:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
22:45 G.O.R.A (Yerli Sinema)
01:30 Rehine (Yabancı Sinema)
03:20 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:15 Benim Adım Melek
03:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!


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